Госбюджет ушел в минус на 9,5 миллиарда гривень

Местные бюджеты в феврале выполнены с профицитом 4,2 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета в феврале 2018 года составил 9,5 млрд грн, дефицит сводного бюджета за февраль составил 5,2 млрд грн.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.

Согласно сообщению, местные бюджеты в феврале выполнены с профицитом 4,2 млрд грн.

НБУ отметил, что, несмотря на квартальную уплату налогов и благоприятную базу сравнения, доходы государственного бюджета увеличились лишь на 7% в годовом измерении. Рост был обеспечен увеличением налоговых поступлений (на 8,3% в годовом измерении), в частности, от НДС. Расходы в феврале по сравнению с январем выросли на 41,5%, в годовом измерении они сократились на 2%.

Как сообщал УНИАН, профицит госбюджета в январе составил 7,8 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета за 2017 год составил 42,7 млрд грн, что в 1,8 раза ниже утвержденного законом о госбюджете на 2017 год показателя в размере 77,6 млрд грн.