Для укрепления гривни нужно сократить госрасходы на 30% - экс-замглавы НБУ

«Главным фактором девальвации является несбалансированность госфинансов. Расходы правительства не отвечают динамике ВВП страны на 30%» - сказал Савченко.

Эксперт отметил, что новый режим проведения ежедневных валютных аукционов, во время которых НБУ реализует 5 - 10 млн долл., отсекая 5 заявок по наивысшей цене, не снизит курс доллара ввиду небольшого объема продаваемых валютных ресурсов.

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Савченко также заявил о невозможности продолжения реализации «предвыборной модели» фиксированного валютного курса, которая в течение месяца уменьшила золотовалютный резерв на 1,3 млрд долл.

«Фиксированный курс 12,95 грн/долл. действовал для 60 – 65 банков. Эти банки … продавали валюту остальным финучереждениям по среднему курсу 13,05 грн/долл. Был третий курс теневого рынка в 14 – 14,5 грн/долл.», - сказал бывший замглавы НБУ.

Эксперт оценил заработок теневого рынка за октябрь 2014 года в 130 млн долл.

Савченко высказал мнение, что в ближайшее время возможна стабилизация валютного курса на уровне 14,5 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября глава НБУ Валерия Гонтарева заявила о переходе к режиму плавающего валютного курса, после чего гривня начала обновлять исторические минимумы по отношению к доллару. На данный момент официальный курс НБУ составляет 14,47 грн/долл.

Также сообщалось, что банкиры прогнозируют стабилизацию валютного рынка и укрепление гривни.