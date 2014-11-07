Херсонская мерия запретила принудительный перевод бюджетников в госбанки

Как говорится в распоряжении Херсонского градоначальника, до урегулирования вопроса перехода на рассчетно-кассовое обслуживание в государственные банки, бюджетные и коммунальные предприятия и организации города должны приостановить процедуры изменения облсуживающих банков.

Ранее Кабинет Министров Украины опубликовал разъяснения относительно порядка выплаты заработной платы работникам бюджетных предприятий и организаций. Как говорится в решении Министерства финансов Украины (Протокол № 25 от 09.10.2014 г.), подписанном министром финансов Александром Шлапаком, сегодня уполномоченными банками, через которые должна осуществляться выплата заработной платы работникам бюджетных организаций, являются 69 коммерческих банков.

Генеральная прокуратура Украины начала проверку законности принудительного перевода государственных органов, бюдежтных организаций и воинских частей на обслуживание в госбанка. Как говориться в письме Генеральной прокуратуры, подписанном заместителем начальника Главного “антикоррупционного” управления Владимиром Орловым, соответствующие поручения о проверке законности решений Кабмина о переводе бюджетников в госбанки направлены в Секретариат правительства, Антимонопольный комитет и Национальный банк Украины.

По результатам проверки законности действий Премьер-министра Украины, Кабинета Министров Украины, центральных органов исполнительной власти о принудительном переводе работников государственных учреждений на обслуживание в государственные банки, Генпрокуратура намерена внести представление Кабинету Министров Украины с требованием об отмене и прекращении действия протокольных решений № 74 от 08.09.2014 и № 76 от 11.09.2014 и прекращении незаконных действий по принудительному переводу работников государственных учреждений и предприятий на обслуживание в государственные банки.