Фрилансер будущего: развивайся или уйди

Аналитики по всему миру прогнозируют бурное развитие формата удалённой работы.

Стремительное развитие интернет-технологий влечёт за собой широкое распространение фриланса. Удалённая работа привлекает всё больше соискателей и таким же успехом пользуется у работодателей.

Ярким свидетельством тому является развитие бирж фриланса. Вдумайтесь, на одном только портале Weblancer.net ныне зарегистрировано более миллиона пользователей!

И если раньше фриланс рассматривался, как вариант временной подработки, сейчас для более 50% зарегистрированных пользователей на биржах – это единственный источник заработка.

Аналитики по всему миру прогнозируют бурное развитие формата удалённой работы. Согласно их данным уже через пять лет почти половина компаний по всему миру будут пользоваться услугами фрилансеров, предпочитая их наёмным работникам. Американцы именуют этот процесс уберизацией рынка труда в честь всемирно популярной службы такси Uber.

Почему бизнес нуждается в удалённых работниках?

С каждым годом количество компаний, оценивающих преимущества найма фрилансеров, неуклонно растёт. Во-первых, внештатные сотрудники позволяют существенно сэкономить расходы: от аренды офиса до социального обеспечения персонала. Во-вторых, фриланс позволяет экономить время в бизнесе. Отпадает необходимость в изнурительном процессе поиска подходящего кандидата, включающем просмотр кучу резюме и проведение собеседований. Вместо этого, такие порталы, как Weblancer, предоставляют возможность быстрого выбора исполнителя, благодаря размещенным портфолио, отзывам других работодателей и рейтингам.

Одним из самых больших выгод фриланса – это возможность привлекать исполнителя по требованию. Компаниям не нужно нанимать универсала и придумывать ему задачи для работы с 9 до 5, достаточно обратиться к специалисту с конкретным заданием, которое он выполнит в короткий срок. Фрилансеру нет смысла затягивать выполнение, ведь оплату он получает за результат, а впереди его ждут новые проекты.

Как будет развиваться фриланс в будущем?

Но не только активные предложения от компаний будут стимулировать рост и развитие сферы фриланса. Есть и другие важные области влияния. Например, интернет-технологии. Без них само понятие удалённой работы вряд ли бы существовало. Сегодня, благодаря фриланс-биржам, социальным сетям и другим профильным платформам, исполнители и заказчики устанавливают контакт друг с другом для последующего плодотворного сотрудничества. И однозначно в будущем эти медиа будут усовершенствоваться, а также будут появляться новые инструменты и приложения для фрилансеров.

С развитием свободных трудовых отношений также будет расти актуальность коворкинг-пространств. Популярность совместных рабочих мест объясняется очень легко. Коворкинг не только обеспечивает отличные сетевые возможности и помогает повысить производительность, но и предлагает чувство общности, чего часто так не хватает фрилансерам. Подобные пространства уже активно открываются по всему миру, что даёт возможность плодотворно трудиться, совмещая работу с путешествиями.

Какие фриланс-профессии будут востребованы?

Сегодня на биржах удалённой работы преобладают творческие личности – графические дизайнеры, художники, WEB-разработчики и копирайтеры. Также имеют свою долю заказов SMM-менеджеры, интернет-маркетологи и специалисты по связям с общественностью. И данный перечень профессий через пять-десять лет никуда не денется.

Но, фриланс захватит и другие сферы бизнеса. Например, люди с различным деловым и административным опытом будут востребованы в качестве виртуальных помощников. Некоторые достаточно квалифицированные личности смогут построить успешный консалтинговый бизнес, используя свой профессиональный опыт. Это может быть сфера финансов, бухгалтерия или юридические услуги. Разнообразие образовательных программ и курсов, потребности и амбиции молодого поколения, а также особенности интернет-пространства будут определять, какой будет новая эра свободных рабочих отношений.

В любом случае аналитики прогнозируют, что лучшие 10 профессий в будущем будут, несомненно, связаны с фрилансом. Сегодня топ востребованных специалистов-удалёнщиков включает такие отрасли, как компьютер и IT, административный и бухгалтерский сегмент, разработку программного обеспечения, управление проектами, копирайтинг, образование и обучение, обслуживание клиентов и аналитику.

Как стать успешным фрилансером в будущем?

Покидая свои рабочие места и отправляясь в сеть на поиски удалённой работы, фрилансеры часто теряют связь с тем, что происходит в отраслях их специализации. К тому же, они лишены возможности обучения у других более успешных профессионалов. Именно поэтому очень важно быть всегда в курсе всех изменений и нововведений в сфере своих трудовых интересов. Также важно постоянно получать новые навыки и опыт посредством прослушивания вебинаров, участия в тренингах и освоения учебных пособий.

С распространением фриланса будет расти и конкурентоспособность удалёнщиков. Они будут дифференцироваться, и лидировать в определенных специфических нишевых рынках. Отчасти это связано с тем, что технологии постоянно усовершенствуются, и компаниям будут требоваться узкоспециализированные фрилансеры. Нужно быть готовым к этому и уже сейчас определяться со «своим» направлением.

Чтобы оставаться успешным, придётся регулярно просматривать предложения работы, чтобы понимать, какие требования предъявляются. Это поможет в случае необходимости поиска нового заказа, заранее знать, какие навыки следует развить. Также важным преимуществом становится умение выполнять более одной задачи одновременно.

Фрилансеры, учитывающие все изменения, останутся на плаву и будут вознаграждены регулярными заказами и высокими заработками. У тех, кто будет отставать, вряд ли получится долго оставаться конкурентоспособными. «Развивайся или уйди» - вот главный девиз будущего удалёнщика. И начинать следовать ему стоит уже сегодня.