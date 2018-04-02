В Нацбанке успокоили: Украина не попадает в «черные» списки FATF

При этом, есть европейские страны, рискующие попасть в этот список.

Украина, исходя из результатов проверки международных экспертов Moneyval, не попадает в «черные» списки стран, отмывающих деньги и финансирующих терроризм, в то время как есть европейские страны, рискующие попасть в этот список.

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Об этом сообщил журналистам директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза.

По его словам, по результатам проверки Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма Moneyval, есть европейские страны, которые могут скоро попасть в санкционные списки Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег FATF.

«Если по результатам первого и второго раунда проверки Украина попадала в эти списки, то сейчас речь не идет о включении нашей страны в какие-либо списки», - сказал Береза.

При этом он подчеркнул, что проверка охватывала все секторы экономики и все государственные структуры, и международные эксперты особо отметили усилия банковского сектора Украины в направлении борьбы с отмыванием денег.

Справка УНИАН. Moneyval - главный европейский арбитр по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, который проводит оценки государств в части всех соответствующих международных стандартов в правовой, финансовой и правоохранительной сферах. Украина является членом Moneyval с 1997 года.