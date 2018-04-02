Нацбанк сможет использовать не административные, а рыночные методы влияния на курс гривни — Алена Дегрик

Дегрик также отметила, что использования Matching позволит НБУ влиять на рынок не административными, а рыночными методами.

Используя новейшие финансовые технологии и разработки в сфере IT, Национальный банк Украины способствует стабильности финансовой системы страны. Такое мнение высказала основатель и генеральный директор ФК «Леогейминг Пэй» (CEO LeoGaming) Алена Дегрик.

«Со 2 апреля НБУ начал использовать функционал Matching для валютных интервенций. Это, безусловно, шаг вперед для Украины. Ведь Matching позволяет регулятору мгновенно реагировать на любые валютные колебания и стабилизировать курс национальной валюты», — считает эксперт.

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Дегрик также отметила, что использования Matching позволит НБУ влиять на рынок не административными, а рыночными методами.

«Все заявки на приобретение или продажу валюты в Matching анонимны. А это значит, что НБУ будет находиться в равных условиях с прочими участниками рынка. Кроме того, Matching иможет стать хорошим инструментом для пополнения золотовалютных запасов страны», — сказала она.

Эксперт также напомнила, что Matching в своей деятельности используют торгово-информационные системы Bloomberg, Thomson Reuters и многие другие.

«Это действительно прогрессивная технология, которой пользуются ведущие мировые финтех-компании», — резюмировала Алена Дегрик.