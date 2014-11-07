Нацбанк за три дня опустил официальный курс на 1,5 гривни

Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 14,47066 грн/долл., что на 51 копейку ниже официального курса за предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Вчера НБУ также обновил исторический минимум курс на уровне 13,9556 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные интервенции в виде аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

Читайте такжеГривня упала до исторического минимума - уже 15,13 за долларПо мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно эскалации конфликта на востоке Украины.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала еще два раза: в 1998 году - почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.