Ассоциация российских банков предлагает государству "включить печатный станок"

Такая инициатива содержится в распространенном сегодня комментарии президента АРБ Гарегина Тосуняна, передает ТАСС.

"Ассоциация российских банков настаивает на том, что если для ЦБ РФ видится невозможным вариант снижения ключевой ставки ввиду повышенных инфляционных рисков, то достойна рассмотрения политика обеспечения экономики требуемыми ресурсами путем вбрасывания денежных средств ЦБ на рынок через расширение денежной базы Банка России", - предлагает Тосунян, отмечая при этом, что подобная идея вызывает неоднозначную оценку банковского сообщества, но поддержана большинством членов АРБ.

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Тосунян выражает недоумение в связи с решением ЦБ РФ повысить 31 октября ключевую ставку сразу на 1,5 базисного пункта. "Не совсем понятно, почему мы идем по пути повышающего тренда ключевой процентной ставки.

С нашей точки зрения, основная проблема на сегодня - обеспечить рынок ликвидными ресурсами в большем объеме и по более низким ценам", - заявил президент АРБ.

Проблема обеспечения банковской системы доступными длинными деньгами (сроком более трех лет) сегодня стоит "как никогда остро", продолжает Тосунян.

"Банк России одной из первоочередных своих задач считает таргетирование уровня инфляции, используя для этого монетарные инструменты денежно-кредитной политики. Однако, о чем неоднократно заявляла АРБ, инфляция в РФ не носит чисто монетарный характер. Значит, и инструменты должны быть другими", - уверен Тосунян.

Предложение АРБ по введению политики "количественного смягчения" в России будут обсуждаться на предстоящей встрече банкиров с руководством ЦБ и на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

Ранее УНИАН сообщал, что российские банки из-за рекордного спроса начали ограничивать продажу валюты.