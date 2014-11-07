Гривня на межбанке упала до 15,20 за доллар

В пятницу, 7 ноября, котировки гривни по отношению к доллару к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины достигли значений 14,80/15,20 грн/долл.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривня-евро составили 18,34/18,83 грн/евро.

Котировки гривни по отношению к российскому рублю составили 0,3186/0,3286 грн/рубль.

Сегодня гривня открыла межбанк на отметке 14,20/14,70 грн/долл.

Напомним, вчера гривня закрыла межбанк на отметке 14,60 за доллар. Котировки гривня-евро составили 17,57/18,13 грн/евро. Котировки гривни по отношению к российскому рублю составили 0,3074/0,3174 грн/рубль.

Читайте такжеГривня может рухнуть до 18 грн за доллар - аналитик

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 14,47066 грн/долл., что на 51 копейку ниже официального курса за предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.

Читайте такжеДля укрепления гривни нужно сократить госрасходы на 30% - экс-замглавы НБУ

Нацбанк решил с 5 ноября ежедневно проводить валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать гривню на нынешнем уровне.

После такого решения НБУ гривня на межбанке резко ушла вниз.