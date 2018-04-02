Курсы валют: Нацбанк укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 3 апреля: 100 USD – 2616.0960 грн; 100 EUR – 3223.2919 грн; 10 RUR - 4.5668 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2616.0960 (2 апреля – 2630.7046)

100 EUR – 3223.2919 (2 апреля – 3241.2911)

10 RUR – 4.5668 (2 апреля – 4.5939)

В понедельник, 2 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,19 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару на 5 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,23/32,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1610 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 486 сделок на сумму 321,34 млн долл.