Баланс недели: газовые надежды и валютная безнадега

Договор дороже денег

Выполняя достигнутые неделей ранее в Брюсселе газовые договоренности, Украина начала погашать долги перед российским газовым монополистом – компанией «Газпром». Для этого в начале текущей недели Кабинет министров разрешил госхолдингу «Нафтогаз Украины» использовать зарезервированные на счету в Нацбанке 3,1 млрд долл. для проведения соответствующих расчетов. Первый транш в размере 1,45 млрд долл. в счет оплаты поставленных и неоплаченных ранее объемов природного газа «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» уже 5 ноября.

Представители «Нафтогаза» отметили, что оплата долгов за российский газ осуществляется по цене 268,5 долл. за тыс. куб. м, однако при этом, уточнили, что решение об окончательных расчетах между сторонами за газ, поставленный «Газпромом» с 2010 года, будет принято трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

«Брюссельские договоренности являются временным решением и не влияют на позиции сторон в суде», - говорится в заявлении «Нафтогаза».

В начале недели Кабмин также рекомендовал Национальному банку Украины не применять к «Нафтогазу» требований обязательной продажи валютной выручки от транзита российского газа в ЕС. Эти средства пойдут на оплату импортного газа и обслуживание заимствований «Нафтогаза», привлеченных под государственные гарантии.

Следует напомнить, что в соответствии с Брюссельскими договоренностями, в общей сложности до конца года Украина должна перечислить России 4,6 млрд долл.: 3,1 млрд из которых за ранее поставленный газ и 1,5 млрд - аванс за 4 млрд кубометров газа, которые РФ еще должна поставить Киеву.

При этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что основным поставщиком импортного газа в Украину в отопительный сезон 2014-2015 годов останутся европейские компании. А условия брюссельского газового соглашения позволят «Нафтогазу» покупать российский газ для балансирования системы в моменты пикового потребления.

«Допустим, мы видим, что украинские потребители отбирают больше газа, чем могут обеспечить все другие ресурсы (собственная добыча, импорт из стран ЕС, хранилища), и нам потребуется дополнительный газ. Тогда мы воспользуемся своим правом купить газ у «Газпрома», - пояснил Коболев.

Вместе с тем, он призвал население бережнее относится к теплу, подчеркнув, что объемы газа, которые придется закупать Украине у «Газпрома», будут напрямую зависеть от плотно закрытых форточек в домах украинцев.

«Суммарный объем газа, который мы закупим этой зимой, напрямую зависит от украинских потребителей. Чем рациональнее мы будем расходовать запасы газа, которые у нас есть, тем меньше импортного газа нам придется покупать. Две трети потребления газа в зимний период приходится на домохозяйства. Слишком горячие батареи и открытые окна в домах – лучший способ увеличить закупки российского газа», – сказал глава Нафтогаза.

Когда финансы поют романсы

Пока внимание большей части страны было приковано к очередному акту «газового спектакля», Национальный банк неустанно продолжал искать новые механизмы стабилизации валютного рынка. С 5 ноября, НБУ ввел практику ежедневных валютных аукционов с продажей небольших объемов валюты.

«Этот режим не для того, чтобы Национальный банк удовлетворил весь находящийся на рынке спрос на валюту. Нацбанк объявляет такие аукционы на протяжении следующих 3-6 месяцев для того, чтобы спокойно найти равновесный курс», - уточнила глава НБУ Валерия Гонтарева. При этом регулятор и банки затруднились делать какие-либо прогнозы в отношении этого равновесного курса или хотя-бы направления его движения, называя экономически обоснованным курс в 13 грн/долл.

Глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук призвал участников рынка и простых украинцев не торопиться с выводами и посмотреть, как предложенный регулятором механизм будет работать на практике.

«Сложно говорить, на чем остановится курс. Пока по аппетитам наших клиентов, преимущественно импортёров, отклонения от нынешнего курса на рынке незначительные. Это - около 13, но пока еще не 14», - сказал банкир УНИАН. По его словам, по мере стабилизации межбанковского валютного рынка стабилизируется и наличный.

«По новой программе НБУ тот баланс, который будет достигнут на безналичном рынке, отразится и на наличном обменном курсе. Больше людей начнут продавать, меньше людей начнут покупать. Когда это будет, через 5 или 25 дней, посмотрим», - добавил Лавренчук.

Аналитики также ожидают, что меры НБУ помогут сгладить резкие скачки на рынке, поскольку регулятор обязал банки использовать сложившийся по результатам такого аукциона курс как ориентир для наличных валютообменных операций, отклоняться от которого банки могут не более чем на 5%. По сути, Нацбанк от гибкого курса перешел к некому симбиозу рыночно-административного регулирования стоимости валюты, взяв на себя функцию маркет-мейкера на рынке.

В начале недели Нацбанк также озвучил данные по снижению валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам января-сентября – 3,5%. В то же время, НБУ улучшил прогноз падение ВВП по итогам 2014 года на 2 п.п. - с 9% до 7%.

Улучшение прогноза Гонтарева объяснила более высокими показателями ВВП за 9 месяцев, чем прогнозировалось, что, в свою очередь, обусловлено ростом производства в основных экспортным отраслях страны, включая сельское хозяйство и металлургию.

Однако валютный рынок, несмотря на меры и оптимизм НБУ, продолжает жить своей жизнью. По результатам двух аукционов 5 и 6 ноября произошла корректировка курсов в сторону снижения гривни до 13,97/14,35 грн/долл., и следом Нацбанк обновил исторический минимум официального курса гривни на уровне 13,95 грн/долл. А уже в пятницу Нацбанк опустил официальный курс до очередного исторического минимума - почти на 51 коп., до 14,47 грн/долл.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно возможной эскалации конфликта на востоке Украины.

На фоне очередного обвала курса, символическим стало озвученное в ходе текущей недели признание Гонтаревой о том, что она до сих пор не может понять, почему ей не удалось купить 200 долл. в банке в обменнике одного из коммерческих банков.

В прошлом месяце глава НБУ попыталась купить 200 долл. в первом попавшемся банке, чтобы продемонстрировать, что нормативы регулятора по продаже валюты выполняются и валюта, в установленном объеме, доступна для покупки гражданам. Тем не менее, кассир отказалась продать Гонтаревой валюту, даже несмотря на ее статус главы Нацбанка. «Но я уверена, что в кассе наверняка были эти 200 долларов. Они точно покупали валюту на аукционе и деньги у них точно были. Видимо, у кассира просто был шок», – попыталась объяснить ситуацию Гонтарева.

Тем временем, обесценивание гривни с начала 2014 года достигло уже около 75% или почти 6 грн, что держит в тонусе и показатель инфляции в Украине.

Государственная служба статистики сообщила в четверг, что инфляция в Украине в октябре по сравнению с сентябрем 2014 года замедлилась до 2,4% с 2,9%, зафиксированных в сентябре. Однако в годовом выражении (против октября 2013 года) инфляция ускорилась до 19,8% с 17,5%, зафиксированных месяцем ранее. По информации Госстата, в октябре больше всего подорожали яйца – на 13,2%, горячая вода и отопление – на 8,5%, обувь – на 8,1%, одежда – на 5,3%, фрукты – на 4,7% и хлеб – на 3,5%.

В поисках справедливости

Учитывая сложившуюся ситуацию в экономике страны, вполне логичным стало заявление премьер-министра Арсения Яценюка о том, что правительство не будет финансировать подконтрольные боевикам территории Донецкой и Луганской областей.

«Правительство террористов финансировать не будет», - сказал Яценюк.

При этом он отметил, что все пенсии, социальные выплаты и льготы продолжат насчитываться гражданам и будут выплачены сразу же, после освобождения указанных территорий.

«Уберутся прочь с территории Донецка и Луганска российские террористы, мы вернем контроль над территориями и выплатим персонально каждому человеку ту социальную льготу, на которую он имеет право. Сегодня платить деньги на этой территории, значит, что деньги не дойдут до людей, их украдут российские бандиты, и это ничто иное как прямая поддержка российского терроризма», - подчеркнул глава правительства.

Он также сообщил, что общий годовой объем бюджетных дотаций Донецкой и Луганской областям составляет более 50 млрд грн. А тех территорий, которые подконтрольны боевикам – 34,2 млрд грн.

«По Донецкой области, территории, которые находятся под временным контролем российских террористов и которые мы не контролируем, нуждаются в дотациях из государственного бюджета - 19,6 млрд грн. По Луганской области территории, которые находятся под временным контролем российских террористов, нуждаются в дотациях 14,6 млрд грн», - уточнил премьер.

В то же время, он добавил, что правительство продолжит поставлять газ и электричество на территории Донецкой и Луганской областей, которые временно не контролируются властями Украины, но после восстановления контроля над территориями вычтет из суммы бюджетных субсидий, которые направляются в те регионы, сумму потраченных на энергоносителе средств.

«Идет широкая дискуссия о том, что делать с газом и электроэнергией. Есть два мнения. Первое мнение - так как не платят – отключить. Я хочу выразить позицию правительства, свою позицию: там наши граждане. Правительство не даст этим людям замерзнуть, потому что это приведет к гуманитарной катастрофе. Это наша территория, с террористами разберемся отдельно, – сказал Яценюк. - Если сейчас идти жестко, то это будет жестко по отношению к простым людям. Мы будем поставлять туда газ и электроэнергию. Но я заявляю, как только восстановим контроль над территориями, то та сумма средств, которая накоплена в правительстве для выплат социальных льгот и субсидий, будет уменьшена на стоимость электроэнергии и газа, которые мы сейчас поставляем на территории Донецкой и Луганской областей, временно не контролируемых центральной властью. Думаю, что это справедливо».

Объясняя ситуацию с поставками газа в восточные районы Донбасса замглавы правления «Нафтогаза» Сергей Перелома заявил, что только в октябре компания недополучила около 700 млн грн из зоны АТО за потребленный газ. По его оценкам, объемы потребления зоны АТО - Донецкой и Луганской областей, по итогам года составят 1 млрд кубометров на сумму 6-7 млрд грн.

Следует признать, что проблема безоплатного потребления газа на территориях, подконтрольных боевикам, вызывает разногласия и в украинском обществе. При этом озвучить четкое решение данной проблемы, не прибегая к радикальным мерам, пока не удалось никому. Скорее всего, данный вопрос, наряду с обеспечением страны энергоносителями и удержанием курса национальной валюты, перекочует в список наиболее актуальных проблем уже нового Кабмина, создаваемого по итогам прошедших в конце октября парламентских выборов.

Ранее Яценюк, являющийся главным претендентом на пост главы нового Кабмина, заявлял, что рассчитывает на формирование обновленного состава правительства уже к средине ноября. Однако по прогнозам вице-премьер министра Владимира Гройсмана, первое заседание новоизбранной Верховной Рады может состояться лишь 1 декабря. Соответственно, и новый состав своего правительства украинцы смогут узнать не ранее этой даты.

Виктор Нагорский (УНИАН)