Нацбанк сегодня продавал доллары по 14,52 грн
Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 7 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 14,5210 грн/долл., сообщается на сайте регулятора.
Согласно сообщению, максимальный курс доллара, заявленный участниками аукционов, составил 15,5 грн/долл., минимальный – 13,5 грн/долл.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 14,47066 грн/долл., что на 51 копейку ниже официального курса за предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.
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Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.
По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно эскалации конфликта на востоке Украины.
С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала еще два раза: в 1998 году - почти в три раза, до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.