Нацбанк сегодня продавал доллары по 14,52 грн

Согласно сообщению, максимальный курс доллара, заявленный участниками аукционов, составил 15,5 грн/долл., минимальный – 13,5 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 14,47066 грн/долл., что на 51 копейку ниже официального курса за предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением.

Читайте такжеГривня на межбанке упала до 15,20 за доллар

Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно эскалации конфликта на востоке Украины.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала еще два раза: в 1998 году - почти в три раза, до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.