Британия выиграла у ЕС спор о дополнительном платеже в евробюджет в €2,1 млрд

Об этом заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов, сообщает ТАСС.

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"Мы достигли крупной победы. Мы договорились о сокращении платежа вдвое - вместо £1,7 млрд (€2,1 млрд) мы должны будем выплатить £850 млн (€1,05 млрд). Мы также добились отсрочки платежа, который будет проведен двумя траншами без всяких штрафных санкций. Более того, справедливость требования этих денег будет дополнительно проверена, и, если она не будет подтверждена, британские налогоплательщики получат свои деньги обратно. Вместо того чтобы оспаривать закон ЕС, мы полностью и навсегда изменили европейские нормы", - сказал британский министр финансов.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания должна внести дополнительные 2,1 млрд евро в бюджет ЕС.