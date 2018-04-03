Скандальная глава Госаудитслужбы, которую обвиняют в незаконном обогащении, отчиталась о своих доходах

Гаврилова владеет банковскими металлами на сумму более 80 тыс. грн и квартирой в Киеве площадью 122,5 кв. м и стоимостью 1 млн 060 тыс. грн.

Руководитель Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова задекларировала банковские металлы на сумму 86,5 тыс. грн.

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Соответствующая информация содержится в ее декларации за 2017, размещенной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Кроме того, чиновница задекларировала 875,056 тыс. грн зарплаты в должности руководителя Госаудитслужбы, 43 тыс. долларов США наличными, 65,538 тыс. грн на банковских счетах.

Ее гражданский муж, обозначенный в декларации, как лицо, которое совместно проживает с декларантом, но не состоит с ним в браке, владеет автомобилем Toyota Land Cruiser стоимостью 2 млн 218 тыс. 645 грн, двумя машиноместами стоимостью 126,5 тыс. грн и 149 6 тыс. грн.

Также за прошлый год он получил зарплату в ПАО "Завод Маяк" в сумме 7,2 тыс. грн, при этом он имеет 3 млн грн, 8,5 тыс. евро и 5 тыс. долл. США наличными.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля обвинительный акт относительно незаконного обогащения руководителя Госаудитслужбы Гавриловой направлено в суд.

Руководителю госоргана инкриминируется незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации (ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

23 января детективы НАБУ сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении на сумму почти 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

Во время обыска у чиновника нашли золотые слитки, она заявила, что эти слитки ей подарили родственники.