Фонд гарантирования завершил ликвидацию «Госзембанка»

В этой связи завершаются выплаты вкладчикам банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы для государственной регистрации ликвидации «Государственного земельного банка» как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

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Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что в этой связи завершаются выплаты гарантированного возмещения вкладчикам указанного банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования в сентябре 2016 года начал ликвидацию «Государственного земельного банка», созданного решением Кабинета министров в 2012 году для операций с земельными участками и имущественными правами на земельные участки. 100% акций банка принадлежали государству через Министерство финансов Украины.