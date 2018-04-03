Фонд гарантирования завершил ликвидацию «Госзембанка»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы для государственной регистрации ликвидации «Государственного земельного банка» как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.
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Об этом сообщается на сайте фонда.
Отмечается, что в этой связи завершаются выплаты гарантированного возмещения вкладчикам указанного банка.
Справка УНИАН. Фонд гарантирования в сентябре 2016 года начал ликвидацию «Государственного земельного банка», созданного решением Кабинета министров в 2012 году для операций с земельными участками и имущественными правами на земельные участки. 100% акций банка принадлежали государству через Министерство финансов Украины.