Фонд гарантирования завершил ликвидацию «Госзембанка»

13:18, 03 апреля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы для государственной регистрации ликвидации «Государственного земельного банка» как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций. 

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Об этом сообщается на сайте фонда.

Отмечается, что в этой связи завершаются выплаты гарантированного возмещения вкладчикам указанного банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования в сентябре 2016 года начал ликвидацию «Государственного земельного банка», созданного решением Кабинета министров в 2012 году для операций с земельными участками и имущественными правами на земельные участки. 100% акций банка принадлежали государству через Министерство финансов Украины.

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Теги: #Фонд гарантирования#ликвидация банков