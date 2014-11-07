Курс рубля в "черную пятницу" обновил абсолютное дно

Доллар к 17.30 МСК снизился до 46,63, а евро - до 57,87, в итоге валюта США потеряла полпроцента, а единая европейская - треть процента по сравнению с предыдущим закрытием, пишет Reuters.

Участники рынка связали коррекционный отскок рубля с фиксацией прибыли в спекулятивных длинных позициях в преддверии выходных дней и в ожидании шагов регуляторов по замедлению девальвации, принимавшей в последние дни панический характер из-за подключения населения к покупкам валюты.

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Вечером кратковременную поддержку оказали заявления Центробанка о готовности увеличить валютные интервенции в любой момент в условиях ажиотажного спроса на валюту, по мнению регулятора, создающего предпосылки для рисков финансовой стабильности.

Свою роль могло играть и локальное восстановление вечером нефтяных котировок.

Высокую волатильность провоцировала низкая ликвидность валютного рынка, потерявшего всякие ориентиры после решения Центробанка прекратить безлимитные валютные интервенции. При этом участники рынка не видят непосредственных новостных поводов для столь резкого восстановления рубля, объясняя это в основном спекулятивной перекупленностью валюты.

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"Люди закрывают длинные позиции на выходные, плюс чудовищная ликвидность, когда малые объемы приводят к сильным колебаниям на рынке. Опасность фактора дополнительных интервенций ЦБ довлеет над рынком, рынок боится неких нетрадиционных мер со стороны Центробанка, особенно на фоне того, что люди стали осаждать обменники", - считает Дмитрий Деев из банка Credit Suisse.

В начале дня доллар и евро отметились на исторических пиках - 48,65 и 60,27 рубля, тогда как через несколько часов валюты сформировали сессионное дно на 45,68 и 56,70 соответственно, потеряв от пиков 6 процентов стоимости, и такие колебания - рекордные для российского валютного рынка за последние 16 лет.

Всего с начала года рубль потерял в цене почти треть стоимости против доллара и больше 20 процентов - к евро.

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Рубль начал сегодняшнее восстановление с абсолютных минимумов после слухов о возможной встрече руководства ЦБР и Минфина, тема которой была не известна.

Источник Reuters в Банке России сообщал, что в пятницу проходило совещание у главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной, но не назвал повестку встречи.

В пятницу же стало известно, что глава российского Минфина назвал обвал курса рубля спекулятивным и сказал, что ожидает его укрепления в ближайшее время.

"Многие разделяют точку зрения, что рубль оторвался от фундаментальных факторов и остается перепроданным, но покупать его не станут до тех пор, пока регулятор не докажет приверженность проводимой политике и способность отбить атаку на рубль. Панику среди населения остановить сложно. Нужны меры, способные развернуть тренд и сбить девальвационные ожидания", - сказал Дмитрий Полевой из банка ИНГ Евразия.

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"Сегодня очень волатильная сессия, а в валютном "биде" сильно выросла роль покупки наличной валюты. По нашим оценкам, население увеличило за последние дни покупки наличной валюты в 3-4 раза", - сказал Дмитрий Стадник из Росбанка.

Против рубля играл физический дефицит валюты из-за санкций, необходимости погашать внешние займы и желания укрыться от политических и экономических рисков России. Спекулянты, со своей стороны, искали уровень, на котором регулятор пойдет на обещанные дополнительные интервенции.

Свою негативную роль оказывало и падение нефтяных котировок к многолетним минимумам, а также рост политической неопределенности после выборов на востоке Украины, не признанных мировым сообществом, и новых обвинений Запада в поддержке Москвой боевиков.

По оценке аналитиков Sberbank CIB, неблагоприятным для рубля фактором может выступать и выплата промежуточных дивидендных выплат.

"Совокупный объем дивидендных выплат до конца текущего года оценивается в 286 миллиардов рублей. По меньшей мере половину всей суммы предстоит конвертировать в доллары в соответствии с долей депозитарных расписок и иностранных институциональных инвесторов, хотя не исключено, что из-за волатильности курса рубля конвертировать придется большую сумму", - сообщается в аналитическом обзоре Sberbank CIB.

По мнению Деева из Credit Suisse, надо привыкать к колебаниям котировок в несколько процентов в день, из-за чего движение доллара к отметке 50 рублей вполне возможно, но многое будет зависеть от того, сколько куплено валюты под погашение кредитов, хотя для текущей цены на нефть нынешние уровни рубля выглядят справедливыми.

Напомним, сегодня ситуация на валютном рынке России была близка к панике, курс евро впервые в истории достиг 60 рублей.