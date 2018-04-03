Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,33/26,36 грн/долл.

Во вторник, 3 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,33/26,36 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов, гривня подешевела к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,24/32,28 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4546/0,4604 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,3231 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 244 сделки на сумму 134,38 млн долл.