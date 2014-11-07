Миссия МВФ прибудет в Украину 11 ноября

Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

Как ожидается, миссия пробудет в Киеве до 25 ноября и по итогам своей работы подготовит специальный доклад, который затем будет рассмотрен Советом директоров Фонда. На основании рассмотрения Совет может принять решение о выделении нашей стране объединенного – третьего и четвертого – кредитного транша объемом 2,7 млрд долл. в рамках выполнения двухлетней программы кредитования экономики Украины со стороны МВФ, утвержденной в конце апреля текущего года.

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Комментируя запланированный визит, глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше, в частности, отметил: «Миссия проведет переговоры с представителями власти о текущей экономической ситуации, прогрессе в реализации программы, а также политике, направленной на поддержку макроэкономической и финансовой стабильности и восстановления роста».

При этом Ваше добавил, что дискуссии будут не окончательными и продолжатся сразу же, как только в Украине будет сформировано новое правительство.

Как сообщал УНИАН, общий объем программы кредитования экономики Украины составляет 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая – сразу после утверждения программы, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка. В конце августа Совет директоров МВФ на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш в размере 1,39 млрд долл., не пересматривая при этом общего объема финансирования.

Министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что третий кредитный транш может быть выделен Украине в январе 2015 года.

Также министр финансов заявлял, что миссия МВФ приедет в первые дни работы нового правительства.