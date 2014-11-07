«Ощадбанк» опровергает информацию о сотрудничестве одного из своих отделений в Донецке с сепаратистами

Об этом говорится в официальном заявлении банка, переданном УНИАН.

«Никакого сотрудничества с сепаратистами по любому поводу руководством филиала Донецкого областного управления «Ощадбанка» не было и никогда не будет. На территорию, не контролируемую украинскими властями, наличность не завозится», - отмечается в заявлении.

Банк сообщил, что часть его отделений в Донецке работает в сокращенном режиме для выполнения определенных социальных функций, в полном соответствии с действующим украинским законодательством и нормативными документами Нацбанка.

«Ощадбанк» трактует распространение такой информации как деятельность, направленную на подрыв финансовой системы Украины, и будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать ей надлежащую оценку. Отдельно оставляем за собой право обратиться с иском в судебные инстанции с целью защиты репутации «Ощадбанка», - говорится в заявлении.

Накануне один из жителей Донецка сообщил корреспонденту УНИАН, что стал свидетелем того, как несколько боевиков занесли в банковское отделение пачки наличных гривен для перевода этих средств в Россию.

В свою очередь, банк отметил, что работа кассиров банка, включая донецкое отделение, жестко регламентируется.

«Ни один представитель не имеет права проводить платежи без согласования с руководством филиала, – говорится в заявлении «Ощадбанка». – За весь период проведения антитеррористической операции ни по указанному филиалу, ни по другим подобных инцидентов не было, подтверждением чему являются данные финансового мониторинга. Таким образом, подобной финансовой операции не было и быть не могло».

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. 100% акций банка принадлежат государству.