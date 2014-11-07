Нацбанк освободил от валютного контроля Shell и Chevron

Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины от 6 ноября №712, опубликованном на сайте регулятора и вступающем в действие 8 ноября.

В частности, Нацбанк изменил порядок осуществления банками контроля за своевременностью расчетов по экспортным и импортным операциям, исключив из перечня субъектов такого контроля инвесторов (представительства иностранных инвесторов на территории Украины) по соглашениям о разделе продукции.

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Как сообщал УНИАН, Украина в ноябре 2013 года подписала соглашение о разделе продукции с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны. Компания занимается разработкой Олесской площади, где планирует вести добычу сланцевого газа.

Соглашение было подписано с компанией «Надра Олесская», 90% которой принадлежит госпредприятию «Надра Украины».

В мае 2012 года победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на разработку Юзовского участка была объявлена компания Shell. Участок расположен на территории Донецкой и Харьковской областей и занимает 7886 кв. км.

В январе 2013 года «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Инвестментс (ІV) Б.В.», ООО «Надра Юзовская» и правительство Украины подписали соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в рамках Юзовского участка.