Нигерия может стать хабом для украинского экспорта в Африку - торгпред

В Минэкономразвития отметили, что усиление торговых отношений с Нигерией и Ганой имеет стратегическое значение для украинского бизнеса.

Нигерия может стать логистическим хабом, который позволит украинским производителям выходить на рынки Африканского континента.

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Как сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, об этом заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская, возглавляющая торговую миссию в Гану и Нигерию.

"Нигерия - один из рынков в фокусе для нашего экспорта согласно экспортной стратегии Украины. В общем, среди таких рынков - ЕС и 20 других стран мира. Нигерия может играть роль логистического хаба при выходе на другие африканские рынки. Обе страны (Нигерия и Гана - УНИАН) являются одними из наиболее перспективных рынков сбыта на Африканском континенте, в том числе благодаря росту количества потребителей. Поэтому мы открываем рынки Африки украинским экспортерам", - сказала она.

По словам Микольской, целью торговой миссии является расширение торговых отношений с африканскими странами и изучение системы торговых барьеров.

"Торговая миссия имеет стратегическое значение для украинского бизнеса. Экономика региона показывает стремительный рост, и по прогнозам до 2030 года Нигерия первой среди стран Африки войдет в ТОП-20 мировых экономик. Поэтому украинским производителям нужно выходить туда уже сегодня: проводить анализ рынка, искать контакты, разрабатывать логистическую и маркетинговую стратегию. Это длительная работа, которую мы начинаем с этой торговой миссии", - отметила торгпред.

Справка УНИАН. По данным Госстата, экспорт украинских товаров в Гану в 2017 году вырос почти в 2,5 раза - до 61,4 миллиона долларов, импорт из Ганы - в 1,5 раза, до 132,2 миллиона долларов. При этом экспорт в Нигерию снизился на 9,1% - до 94,7 миллиона долларов, импорт из Нигерии вырос на 30%, составив почти 1 миллион долларов.

По итогам 2017 года Гана поднялась с 81-го на 72-е место среди стран мира по объемам украинского экспорта. Кроме того, страна поднялась на одну позицию и заняла седьмое место по объемам товарооборота среди стран Африканского региона. Нигерия занимает 14-е место по среднему размеру абсолютного роста экономики, это 22-я экономика мира по размеру ВВП.

Среди украинских товаров, имеющих наибольший потенциал для экспорта в Гану, - черные металлы и изделия из них; живые животные и продукты животного происхождения; двигатели и насосы; алкогольные и безалкогольные напитки; электрическое оборудование. К товарам с наибольшим потенциалом для экспорта в Нигерию можно отнести продукцию легкой промышленности; бумагу; мебель; электрическую аппаратуру; кондитерские изделия.