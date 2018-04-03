Ликвидацию банка "Петрокоммерц-Украина" продлили еще на год

На этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Александра Гулея.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил процедуру ликвидации банка "Петрокоммерц-Украина" на один год - до 21 апреля 2019 года включительно.

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Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Александра Гулея.

Справка УНИАН. Банк "Петрокоммерц-Украина" работал на рынке Украины с 1996 года и являлся небольшим финучреждением по объему активов. Основным акционером банка до проведения сомнительной сделки с его акциями в марте 2015 года являлся российский банк "Петрокоммерц", которому принадлежало 96,48% акций украинского банка.

На момент признания банка "Петрокоммерц-Украина" неплатежеспособным в марте 2016 года Национальный банк определил владельцами существенного участия в банке Ивана Шехавцова и Алексея Крупия.