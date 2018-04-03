Что будет с курсом завтра: НБУ опустил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 4 апреля: 100 USD – 2632,9568 гривни; 100 EUR – 3240,6432 гривни; 10 RUR - 4,5761 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2632,9568 (3 апреля – 2616,0960)

100 EUR – 3240,6432 (3 апреля – 3223,2919)

10 RUR – 4,5761 (3 апреля – 4,5668)

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Как сообщает УНИАН, 3 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,25/26,29 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 2 копейки выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,23/32,27 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3296 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 678 сделок на сумму 408,26 миллиона долларов.