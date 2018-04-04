ЕБРР хочет реализовать в Украине 25-30 новых проектов

По словам главы департамента транспорта ЕБРР, три или четыре проекта будут касаться транспортного сектора и инфраструктуры с общей суммой финансирования до 200 млн евро.

Европейский банк реконструкции и развития в текущем году намерен реализовать в Украине 25-30 новых проектов финансирования, сообщил глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер на пресс-конференции по случаю подписания договора о выделении кредита "Новой почте" на строительство сортировочного терминала в Хмельницком.

Читайте такжеЕБРР поддерживает принятую Украиной стратегию для госбанков

«В этом году мы намерены подписать 25-30 проектов, исходя из тех темпов, которые у нас были в прошлом. У нас план расширять и оптимизировать нашу деятельность по всем направлениям. Мы открыты для бизнеса»,- сказал он.

По его словам, банк поддерживает принятие Верховной Радой законопроекта «О концессии» в первом чтении, а после принятия закона для Украины откроются значительные перспективы.

«Мы настроены поддерживать проекты государственного и частного партнерства, концессионные проекты», - сказал он.

Как добавила глава департамента транспорта ЕБРР Сью Барретт, из указанного количества проектов три или четыре будут касаться транспортного сектора и инфраструктуры, а общая сумма финансирования составит до 200 млн евро.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. Начиная с 1993 года банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.