Трамп признался, что США уже давно проиграли торговую войну с Китаем
16:11, 04 апреля 2018Финансы
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Он также отметил, что на данный момент торговый дефицит США составляет $500 млрд.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона проиграла торговую войну с Китаем много лет назад.
«Мы не находимся в состоянии торговой войны с Китаем, эта война была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными людьми, которые представляли США», — написал Трамп в своем твиттере.
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Он также отметил, что на данный момент торговый дефицит США составляет $500 млрд, а кража интеллектуальной собственности приравнивается к $300 млрд.
«Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось», — подытожил Трамп.
Ранее Китай сообщил о введении ответных пошлин на товары из США.
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