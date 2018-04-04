Трамп признался, что США уже давно проиграли торговую войну с Китаем

Он также отметил, что на данный момент торговый дефицит США составляет $500 млрд.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона проиграла торговую войну с Китаем много лет назад.

«Мы не находимся в состоянии торговой войны с Китаем, эта война была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными людьми, которые представляли США», — написал Трамп в своем твиттере.

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Он также отметил, что на данный момент торговый дефицит США составляет $500 млрд, а кража интеллектуальной собственности приравнивается к $300 млрд.

«Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось», — подытожил Трамп.

Ранее Китай сообщил о введении ответных пошлин на товары из США.