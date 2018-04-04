Депутат Загорий задекларировал 89 патентов и 1,5 миллиона гривень благотворительных пожертвований

Загорий всю зарплату депутата и заработную плату за научную деятельность в вузах переводит на благотворительность.

Народный депутат Глеб Загорий указал в своей электронной декларации за 2017 год 89 патентов и торговых марок (в основном в сфере фармацевтики), а также 1,5 млн. грн. благотворительных пожертвований. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно декларации, Загорий является конечным бенефициарным владельцем в ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница », ЧАО« Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» и в других предприятиях.

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Среди объектов недвижимости Загорий задекларировал квартиру площадью 264 кв. м, зарегистрированную на сына, и другую недвижимость. Загорий также указал в декларации арендованный земельный участок площадью 40 778 кв. м, арендованную квартиру площадью 271,5 кв. м и аренду офиса площадью 423,7 кв. м.

Загорий задекларировал автомобиль Tesla SP85D 2015 года выпуска, Mercedes-Benz S 63 AMG 2014 году выпуска, а также Range Rover и Mercedes-Benz G 63 AMG 2014 года выпуска, принадлежащий его жене Екатерине Загорий.

Среди своих доходов Загорий указал зарплату депутата в размере 228 464 грн. и заработную плату по совместительству за научную деятельность в двух вузах – Национальной медицинской академии последипломного образования и Киевском национальном университете технологии и дизайна.

В своем комментарии журналистам Глеб Загорий отметил, что всю зарплату депутата и заработную плату за научную деятельность в вузах он переводит на благотворительность.

Депутат объяснил появление в декларации дохода его жены Екатерины Загорий на общую сумму 320 млн. грн. «от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав». По словам депутата, в электронной декларации не предусмотрен пункт расходов членов семьи декларанта. А расходы при проведении операций с ценными бумагами в 2017 году составили более 311 млн. грн. Чтобы получить фактический доход, нужно из дохода в размере 320 млн. грн. вычесть расходы в сумме более 311 млн. грн. и добавить купонный доход по ценным бумагам. Таким образом, подчеркнул Загорий, реальный доход его жены составляет не 320 млн. грн, а около 11 млн грн.

Кроме того, Загорий указал 3 млн. грн. в рубрике «гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам» от ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» и роялти в размере 9,22 млн. грн. от этого же юридического лица.

В своей электронной декларации Глеб Загорий указал 34,9 млн. грн. на счетах в украинских банках – «Ощадбанк», «Укрсиббанк» и других банках. Кроме того, он задекларировал 2,2 млн. долларов, 425 тыс. евро и 5,9 млн. грн. наличными, 30 млн. грн. дебиторской задолженности за корпоративные права и 1 млн. долларов, одолженных третьим лицам.

Согласно данным электронного реестра деклараций, в 2017 году Глеб Загорий совершил благотворительных пожертвований на общую сумму 1,5 млн. грн.

Среди ценного движимого имущества в декларации Загория указано две единицы оружия, запонки, антикварные изделия, коллекции скульптур и живописи ХХ в. и другие. Также Загорий задекларировал коллекции украинских костюмов, ковров и других произведений искусства, принадлежащих его жене.

Как сообщалось, по итогам 2016 года Загорий задекларировал 88 патентов и 2,6 млн. благотворительных пожертвований. Зарплата депутата в 2016 году составила 135 465 грн. Загорий также указал 15 млн. грн. в рубрике «гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам» от ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» и роялти в размере 7,17 млн. грн. от этого же юридического лица.

Доход его жены Екатерины Загорий «от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав» в 2016 году составил 174,7 млн. грн., но с учетом расходов на проведение операций с ценными бумагами и с учетом купонного дохода реальный доход составил 6 млн. грн.