Курсы валют: Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару и евро

Официальный курс НБУ на 5 апреля: 100 USD – 2626,3057 гривни; 100 EUR – 3224,0529 гривни; 10 RUR - 4,5466 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2626,3057 (4 апреля – 2632,9568)

100 EUR – 3224,0529 (4 апреля – 3240,6432)

10 RUR – 4,5466 (4 апреля – 4,5761)

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Как сообщал УНИАН, 4 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,25/26,27 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 2 копейки выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,28/32,30 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4541/0,4550 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2631 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 650 сделок на сумму 408,96 миллиона долларов.