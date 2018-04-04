Госбюджет Украины ушел в минус на 1,6 миллиарда гривень

Годом ранее госбюджет был сведен с профицитом в 1,3 миллиарда гривень.

Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 1,616 миллиарда гривень против 1,371 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.

Читайте такжеБольше ожидаемого: Госстат подсчитал, на сколько вырос ВВП Украины в 2017 году

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, сводный бюджет Украины за этот период выполнен с профицитом на уровне 15,268 миллиарда гривень, что на 15,1% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года в 17,980 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 миллиарда гривень, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.

Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.