Госбюджет Украины ушел в минус на 1,6 миллиарда гривень
18:51, 04 апреля 2018Финансы
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Годом ранее госбюджет был сведен с профицитом в 1,3 миллиарда гривень.
Госбюджет Украины ушел в минус на 1,6 миллиарда / фото УНИАН
Государственный бюджет Украины за январь-февраль 2018 года выполнен с дефицитом на уровне 1,616 миллиарда гривень против 1,371 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, сводный бюджет Украины за этот период выполнен с профицитом на уровне 15,268 миллиарда гривень, что на 15,1% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года в 17,980 миллиарда гривень.
Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за 2017 год выполнен с дефицитом на уровне 47,850 миллиарда гривень, что в 1,5 раза ниже показателя за предыдущий год.
Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 миллиарда гривень, расходы - 991,7 миллиарда гривень, предельный объем дефицита на уровне 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.
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