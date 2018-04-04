Кабмин поручил Минфину разработать бюджетную декларацию до 15 мая

Также Кабмин поручил Минэкономразвития в недельный срок подготовить обновленные макропоказатели.

Кабинет министров Украины обязал Министерство финансов разработать и представить на рассмотрение правительства проект Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы (Бюджетная декларация) до 15 мая 2018 года.

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Как сообщила пресс-служба Минфина, также Кабмин поручил Министерству экономического развития и торговли в недельный срок подготовить и предоставить Министерству финансов обновленные макроэкономические показатели на этот период, чтобы сформировать реалистичный госбюджет на 2019 год.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 марта отклонила разработанный Кабинетом министров законопроект о введении в Украине среднесрочного бюджетного планирования, который предусматривает разработку Минфином до 15 мая 2018 года проект Основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы и утверждение их правительством не позднее 1 июня 2018 года.

Государственный бюджет Украины на 2018 год, принятый Верховной Радой 7 декабря и подписанный президентом Петром Порошенко 30 декабря 2017 года, стал "пилотным" проектом, впервые разработанным на базе среднесрочной бюджетной резолюции.