В Южной Корее задержан глава биржи криптовалют
08:57, 05 апреля 2018Финансы
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Прокуратура полагает, что он переводил виртуальную валюту своих клиентов на собственный счет, и добивается ордера на его арест.
Иллюстрация REUTERS
Глава пятой по величине биржи криптовалют в Южной Корее Coinnest Ким Ик Хван задержан накануне по обвинениям в мошенничестве.
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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на сайт южнокорейской экономической газеты "Мэиль кёндже синмун".
По данным газеты, это первое в Южной Корее задержание главы компании, связанной с обращением криптовалюты в стране. Вместе с ним задержан еще один сотрудник Coinnest.
Прокуратура полагает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест.
Биржа Coinnest была одной из трех таких компаний, в которых с 12 марта следователи прокуратуры проводили проверки.
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