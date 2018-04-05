В Южной Корее задержан глава биржи криптовалют

08:57, 05 апреля 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на сайт южнокорейской экономической газеты "Мэиль кёндже синмун".

По данным газеты, это первое в Южной Корее задержание главы компании, связанной с обращением криптовалюты в стране. Вместе с ним задержан еще один сотрудник Coinnest.

Прокуратура полагает, что они переводили виртуальную валюту своих клиентов на собственные счета, и добивается ордера на их арест.

Биржа Coinnest была одной из трех таких компаний, в которых с 12 марта следователи прокуратуры проводили проверки.

Сайт Coinnest работает в обычном режиме.

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Теги: #Южная Корея#рынок криптовалют