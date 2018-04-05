Прибыль платежеспособных банков Украины выросла до 4 миллиардов

10:34, 05 апреля 2018
Финансы
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фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков сократились на 5,2% - до 27,982 миллиарда гривень, расходы – на 6,9%, до 23,985 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 миллиарда гривень в связи со значительными объемами отчислений в резервы.

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Теги: #платежеспособные банки#банковская система Украины