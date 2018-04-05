Прибыль платежеспособных банков Украины выросла до 4 миллиардов

При этом доходы платежеспособных банков сократились на 5%, расходы – на 7%.

Чистая прибыль платежеспособных банков в Украине за январь-февраль 2018 года составила 3,998 миллиарда гривень, что на 7,1% выше показателя за аналогичный период 2017 года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков сократились на 5,2% - до 27,982 миллиарда гривень, расходы – на 6,9%, до 23,985 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины завершила 2017 год с убытком 24,4 миллиарда гривень в связи со значительными объемами отчислений в резервы.