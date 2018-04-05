Активы работающих в Украине банков сократились на 8 миллиардов

На начало марта 2018 года в Украине работало 82 банка.

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за февраль 2018 года сократились на 8,419 миллиарда гривень, или на 0,6%, – до 1,293 триллиона гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года активы работающих банков сократились на 43,217 миллиарда гривень, или на 3,2%.

Обязательства банков сократились на 0,8% в феврале и на 3,2% с начала года - до 1,136 триллиона гривень.

Капитал банков вырос на 0,7% в феврале, но при этом сократился на 3,6% с начала года - до 157,6 миллиарда гривень.

Также сообщается, что на начало марта в Украине работало 82 банка, как и месяцем ранее и на начало текущего года.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за 2017 год выросли на 80 миллиардов гривень, или на 6,4%, – до 1,336 триллиона гривень.