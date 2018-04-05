Украина обсуждает с МВФ замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал

По словам президента, Украина обсуждает с Фондом компенсаторы потерь госбюджета в результате налоговых изменений.

Украина обсуждает с Международным валютным фондом перспективы замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, что позволит повысить инвестиционную привлекательность страны.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Виннице на совещании по вопросам децентрализации.

«По моему поручению, обсуждаем с Международным валютным фондом введение налога на выведенный капитал», - сказал президент.

По словам Порошенко, украинская сторона обсуждает с Фондом компенсаторы потерь государственного бюджета в результате налоговых изменений.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко предложил бизнесу компромиссы по введению налога на выведенный капитал и заявил о намерении повторно вынести законопроект на рассмотрение Национального совета реформ. По его словам, замена налога на прибыль новым налогом на выведенный капитал позволит усилить экономический рост и ликвидировать коррупционные схемы в администрировании налогов.

В октябре прошлого года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национальному совету реформ.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроект предполагает, что базой налогообложения для предприятий будет не прибыль, с которой взимается налог, а дивиденды и приравненные к дивидендам доходы, такие как роялти и проценты. Предлагается дивиденды облагать налогом по льготной ставке 15%, а приравненные к дивидендам платежи - по ставке 20% годовых.

Большинство украинских бизнес-ассоциаций выразило поддержку законопроекту.

МВФ выступил против законопроекта в случае его принятия без компенсации потерь бюджета.

Министерство финансов Украины выступает за введение налога на выведенный капитал с 2019 года в качестве замены налога на прибыль при условии принятия трехлетней бюджетной резолюции, которая позволит компенсировать потери бюджета на 25 млрд грн.