НБУ запасается валютой: купил у банков $50 миллионов

Общий объем принятых заявок на участие в торгах превысил объем аукциона более чем вдвое.

Национальный банк Украины на объявленном сегодня валютном аукционе купил у банков 50 млн долл., или весь заявленный объем валюты.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,0488 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах превысил объем аукциона более чем в два раза, и составил 110,2 млн долл.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к 13:00 установились на уровне 26,02/26,05 грн/долл.