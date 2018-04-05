Международные резервы Украины сократились до $18,2 миллиарда

14:00, 05 апреля 2018
Финансы
562
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеДефицит внешней торговли Украины вырос на треть

Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, сокращение резервов преимущественно обусловлено проведением платежей правительства и НБУ по государственному долгу.

В частности, 562,3 миллиона долларов оплачено по еврооблигациям правительства, 678,8 миллиона долларов - по валютным облигациям внутреннего госзайма, 186 миллионов долларов - в пользу Международного валютного фонда.

Также на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 43,2 миллиона долларов.

В то же время, за месяц в резервы поступило 376 миллионов долларов положительной разницы по результатам интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке, а также 669,5 миллиона долларов и 123,3 миллиона евро от размещения правительством валютных ОВГЗ.

Нацбанк отметил, что объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 марта 2018 года составили 18,410 миллиарда долларов, что практически соответствует уровню на 1 февраля.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов. Национальный банк прогнозирует рост международных резервов Украины на конец 2018 года до 20,5 миллиарда долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #междунароные резервы#резервы НБУ