Международные резервы Украины сократились до $18,2 миллиарда

Сокращение резервов преимущественно обусловлено проведением платежей правительства и НБУ по госдолгу.

Международные резервы Украины на 1 апреля 2018 составили 18,191 миллиарда долларов (в эквиваленте), что на 219 миллионов долларов, или на 1,2%, ниже показателя на 1 марта.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на предварительные данные, сокращение резервов преимущественно обусловлено проведением платежей правительства и НБУ по государственному долгу.

В частности, 562,3 миллиона долларов оплачено по еврооблигациям правительства, 678,8 миллиона долларов - по валютным облигациям внутреннего госзайма, 186 миллионов долларов - в пользу Международного валютного фонда.

Также на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 43,2 миллиона долларов.

В то же время, за месяц в резервы поступило 376 миллионов долларов положительной разницы по результатам интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке, а также 669,5 миллиона долларов и 123,3 миллиона евро от размещения правительством валютных ОВГЗ.

Нацбанк отметил, что объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 марта 2018 года составили 18,410 миллиарда долларов, что практически соответствует уровню на 1 февраля.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов. Национальный банк прогнозирует рост международных резервов Украины на конец 2018 года до 20,5 миллиарда долларов.