Порошенко внес в Раду законопроект о Нацбюро финансовой безопасности

Президент определил законопроект как неотложный.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

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Об этом сообщала пресс-служба президента.

«Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности», - цитирует пресс-служба слова Порошенко во время пресс-конференции для СМИ в ходе рабочей поездки в Винницкую область.

"Что это значит? У силовиков больше нет возможности заходить на предприятия», - подчеркнул Петр Порошенко.

По словам президента, все они приходили проверять уплату налогов: полиция, СБУ, прокуратура, таможня.

«Все. Мне очень хорошо известно», - отметил он.

Он также отметил, что предусматривается возможность для предпринимателя в суде защититься, и только если в суде он проигрывает и не захочет платить налоги, только тогда можно будет применять правоохранительный компонент.

Как сообщал УНИАН, президент в ходе встречи с представителями бизнеса в октябре 2017 года поручил главе парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной подготовить законопроект о Службе финансовых расследований.

Аналогичный законопроект Министерства финансов был одобрен правительством еще весной 2017 года, но не нашел поддержки Национального совета реформ.

19 марта 2018 года Южанина зарегистрировала в парламенте законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности (№8157), который является альтернативным одобренному Кабмином законопроекту о Службе финансовых расследований.