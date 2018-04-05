Чем грозит интерес иностранцев к украинским долгам

Министерство финансов Украины, устав ждать очередного транша от Международного валютного фонда и сопутствующего финансирования международных партнеров, активно занимает деньги на внутреннем рынке. В первом квартале текущего года, благодаря размещению облигаций внутреннего государственного займа, Минфин уже занял почти 25 миллиардов гривен, 807 миллионов долларов и 123 миллиона евро, что в суме превышает 50 миллиардов в гривневом эквиваленте.

Почти половину из этой суммы Минфин получил на рекордном за последние несколько лет аукционе 27 марта, когда продал облигации на 2,7 миллиардов гривен и 670 миллионов долларов, что в сумме составило свыше 20 миллиардов в гривневом эквиваленте. Еще парочку таких аукционов, и объем привлеченных от продажи ОВГЗ средств в текущем году превысит объем за весь прошлый год.

Наибольший прирост объемов государственных облигаций с начала года – в портфеле нерезидентов. Объем ОВГЗ в их собственности в первом квартале вырос на 9 миллиардов гривен или почти в три раза по сравнению с началом года. При этом, общий объем облигаций в обращении сократился на 5 млрд грн за счет снижения долга по валютным облигациям. То есть, новые бумаги выпускались в пределах погашения старых долгов, при этом структура долга стала менее восприимчивой к валютному риску.

В погоне за высокой доходностью нерезиденты выкупали облигации в гривне и для этого завели в Украину эквивалентную сумму в валюте, что и стало одним из ключевых факторов существенного укрепления гривни в последние недели - на 1,5% в марте и на 5,4% с начала года. Не нарушая этот тренд, поступающую валюту выкупал на межбанковском рынке Национальный банк, который с начала года пополнил международные резервы на 757 млн долл.

В конце марта в НБУ выразили обеспокоенность повышенным интересом иностранцев к украинским долгам, припомнив болезненный опыт Украины и других стран 1998 года, когда отток «горячего» капитала привел к значительной девальвации гривни. Затем ситуация с новой спецификой повторилась в кризисную осень 2008 года.

Конечно, накупившимся облигаций госбанкам вместо погашения можно будет навязать новые долговые бумаги, но с нерезидентами такой фокус не пройдет - им придется вернуть валюту в срок и с процентами.

Пока же представители центрального банка страны классифицируют эту угрозу для национальной экономики как низкую, радуясь возможности нарастить резервы.

Долг за долг

УНИАН опросил экспертов о причинах крупных размещений ОВГЗ, а также чем продиктован повышенный интерес иностранцев к украинским долгам и какими последствиями это может обернуться для госбюджета и национальной валюты.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий пояснил активное размещение Минфином валютных облигаций необходимостью погашения бумаг предыдущих выпусков.

«В январе гасились валютные облигации на 431 миллион долларов, в марте - на 650 миллионов. Следующие крупные погашения – в конце мая и начале июня - на 653 миллиона долларов. Соответственно на середину июня запланированы новые валютные размещения. В июле-августе будет гаситься ещё 571 миллион долларов – стоит ждать размещений в начале-середине августа», - пояснил он.

Старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович также считает, что крупные размещения ОВГЗ в валюте были вызваны необходимостью рефинансирования выплат по валютным бумагам. «Как раз 28 марта было погашение и выплата дохода по валютным облигациям, и почти 100% выплат было рефинансировано на аукционе. Таким образом, Минфин сохранил запас валюты для других выплат и минимизировал влияние валютных долговых выплат 28 марта на золотовалютные резервы», - сказал аналитик.

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан, в свою очередь, отметила, что чистое привлечение средств через валютные ОВГЗ с начала текущего года - с учетом погашения бумаг прежних выпусков - близко к нулю. «В дальнейшем объемы продаж валютных облигаций останутся высокими, так как до конца года правительству нужно погасить 1,1 миллиарда долларов валютных облигаций», - прогнозирует эксперт. По ее словам, валютные облигации покупают украинские банки, в основном государственные.

Ненасытные толстосумы

Эксперты поясняют, что нерезиденты покупают гривневые облигации Украины, однако валютный риск в этой схеме присутствует, хотя и незначительный ввиду малой доли таких покупателей в общем объеме ОВГЗ.

В частности, Котович напомнил, что нерезиденты всегда являлись частью долгового рынка Украины. По его словам, на данный момент их активизация не несёт существенных рисков. «Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ менее двух процентов всех облигаций в обращении. Значительная часть вложена в облигации с погашением в 2019-2022 годах, что снижает для Министерства финансов риск рефинансирования выплат в этом году», - пояснил эксперт.

Белан называет спрос на гривневые облигации со стороны нерезидентов, с августа прошлого года инвестировавших в этот инструмент почти 15 миллиардов гривен, следствием благоприятной ситуации на глобальных финансовых рынках, а также роста процентных ставок в результате ужесточения монетарной политики Национальным банком и отсутствия налогообложения, повышающего привлекательность украинских долговых бумаг по сравнению с другими странами.

По ее словам, приток валюты от нерезидентов стал положительным фактором для платежного баланса страны и валютного курса. В то же время, нерезиденты инвестировали в основном в краткосрочные бумаги, опасаясь рисков, связанных с выборами президента и парламента в 2019 году, неопределенностью с программой МВФ и возможной сезонной девальвацией гривни во второй половине года. «Если они примут решение вывести свои инвестиции после погашения этих бумаг, то спрос на валюту со стороны нерезидентов создаст девальвационное давление на валютный курс», - предупреждает Белан, прогнозируя, что такое давление будет не сильным ввиду невысоких объемов соответствующих инвестиций.

Паращий тоже обратил внимание на риски, связанные с активной продажей гривневых облигаций нерезидентам. «К концу лета эти риски могут реализоваться, то есть, сезонная девальвация гривни может усилиться, если нерезиденты будут активно выходить из гривни в доллар», - пояснил он.

В то же время, эксперт считает, что Нацбанк может нивелировать негативный эффект, выкупая валюту у нерезидентов, предназначенную для покупки ОВГЗ, чтобы потом ее продать при погашении облигаций. «Похоже, что Нацбанк именно так и делал - в дни пикового роста нерезидентских портфелей ОВГЗ регулятор покупал много валюты», - добавил он.

С одной стороны, приятно, что толстосумы уже не считают Украину безнадежным должником. С другой – стоимость таких займов для украинской казны значительно выше, чем кредиты МВФ и других официальных кредиторов. И эти заимствования не предполагают условий, являющихся стимулом реформирования украинского общества и национальной экономики.

Пока мы просто привлекаем кредиты, чтобы гасить прежние долги, а пора бы вырваться из этого порочного круга. Меж тем, Минфин успокоился и на очередном аукционе 3 апреля привлек в казну всего 184 миллиона гривен.

Ольга Гордиенко