Гривня укрепилась к доллару на 12 копеек

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 26,01/26,04 грн/долл.

В четверг, 5 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,01/26,04 грн/долл.

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Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару на 12 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,87/31,90 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0665 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 712 сделок на сумму 717,12 млн долл.