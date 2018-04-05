В Запорожье депутат от БПП использовал горсовет для зачистки конкурентов в своем бизнесе

Из-за этого решения Запорожье понесет многомиллионные убытки и потеряет инвестиционную привлекательность для иностранных компаний.

В конце марта депутаты городского совета Запорожья приняли решение, требующее от всех компаний-операторов внешней рекламы убрать свои конструкции, бигборды и сити-лайты из исторической части города, однако такое решение не распространяется на компанию «Реклама сервис-Украина», собственником которой является отец депутата из провластной фракции «Солидарность» Андрея Согорина, который к тому же ранее работал одним из руководителей этой компании.

Об этом УНИАН сообщила президент «Ассоциации наружной рекламы» Таисия Москалюк.

«Депутаты, не разобравшись и поддавшись красивым лозунгам о защите исторической части города и сохранении ее в стиле «сталинских ампиров», приняли чисто лоббистское решение, подготовленное депутатом от «Солидарности» Андреем Согориным и депутатом от «Оппозиционного блока» Игорем Чумаченко», - заявила Таисия Москалюк.

В частности, депутат Согорин достаточно творчески, по словам Москалюк, подошел к определению исторической части города Запорожья, указав в нормативном документе лишь те улицы и места, где были размещены рекламные конструкции всех операторов внешней рекламы. Однако улицы и места в центре Запорожья, на которых установлены бигборды фирмы «Реклама сервис-Украина», уже почему-то к историческим местам города не отнесены.

«В качестве примера - на проспекте Соборном исторически ценным депутат считает только участок от площади Запорожской (бывшей пл. Ленина), точнее, даже от съезда на плотину до пересечения проспекта с ул. Верхней. А участок от ул. 12 апреля до бульвара Шевченко и дальше – уже не исторический центр, хотя и там мы видим отличные архитектурные решения в стиле «сталинского ампира», а также, например, дома, попавшие в кадры «Весны на Заречной улице», - отметила Москалюк.

«Почему так произошло? Да все просто – потому что там размещены борды фирмы «Реклама Сервис-Украина», - добавила президент «Ассоциации наружной рекламы».

Таисия Москалюк также указала, что в результате столь непродуманного решения со стороны депутатов Запорожского горсовета пострадают более десятка фирм-операторов внешней рекламы, включая компании с иностранными инвестициями и даже коммунальное предприятие. Но самое главное - бюджет города понесет многомиллионные убытки, и Запорожье потеряет инвестиционную привлекательность для иностранных компаний.

«Но зато в выигрыше окажется компания отца Согорина – уменьшение рекламных конструкций непременно приведет к значительному росту стоимости рекламы», - отметила Москалюк.

«Интересно, что депутат Согорин слывет эстетом и достаточно часто говорит о поддержке туристический привлекательности Запорожья и заботе о красоте города, однако размещенные на фасадах зданий и даже на плотине ДнепроГЭС борды «Рекламы Сервис-Украина» никак не добавляют эстетике городу, - уточнила Москалюк.

В связи с этим «Ассоциация наружной рекламы» призывает депутатов горсовета Запорожья на ближайшее сессии отменить свое решение, которое к тому же было принято без соблюдения юридических процедур.

Кроме того, «Ассоциация наружной рекламы» считает, что порядок на рынке внешней рекламы в Запорожье необходимо наводить, поскольку в городе установлено очень много рекламных конструкции без разрешительных документов или срок действия, которых уже прошел.

«Однако принимать лоббистские решения, которые убирают с рынка законопослушных участников, да еще в ущерб бюджету города – недопустимо», - резюмировала Москалюк.

Справка УНИАН. В реестре данных указано, что компания «Реклама Сервис - Украина» зарегистрирована в Запорожье.

Ее руководителем и конечным бенефициаром является Анатолий Васильевич Согорин.

Одним из авторов решения «Об упорядочении размещения внешней рекламы в исторических ареалах города», принятого на заседании горсовета Запорожья 28 марта является депутат от фракции «Солидарность» Андрей Анатольевич Согорин.

В 2003-2008 годах Андрей Согорин работал заместителем директора фирмы «Реклама Сервис - Украина».