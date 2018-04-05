НБУ разрешил украинской «дочке» российского ВТБ прекратить банковскую деятельность

Соответствующее решение принято 3 апреля.

Национальный банк Украины согласовал план прекращения банковской деятельности «БМ Банком» - украинской дочерней структурой российского государственного банка «ВТБ».

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Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение принято 3 апреля, а решение акционеров банка о прекращении банковской деятельности - 19 марта.

В свою очередь, «БМ Банк» сообщил на своем сайте о досрочном прекращении обязательств и предложил клиентам обратиться в свое отделение в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, 37/122 для получения денежных средств и закрытия счетов.

В случае отсутствия вкладчика или другого кредитора в течение 30 календарных дней банк в соответствии с законодательством Украины перечислит денежные средства на депозит нотариуса Киевского городского нотариального округа.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение Национального банка о продлении еще на год действия санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

Санкции предусматривают запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не касаются расчетов через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже банков.