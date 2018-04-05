Нацбанк укрепил курс гривни выше 32 за евро

Официальный курс НБУ на 6 апреля: 100 USD – 2606.6537 грн; 100 EUR – 3195.7574 грн; 10 RUR – 4.5270 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 6 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2606.6537 (5 апреля – 2626.3057)

100 EUR – 3195.7574 (5 апреля – 3224.0529)

10 RUR – 4.5270 (5 апреля – 4.5466)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,01/26,04 грн/долл. Текущие котировки гривни к доллару на 12 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,87/31,90 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.