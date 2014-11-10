Нацбанк хочет запретить досрочное снятие депозитов

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире канала «1+1».

«...Второй вопрос, который мы готовим, когда будет заседать новая Рада, это о том, что депозиты на срок – это депозиты на срок», - сказала Гонтарева.

Глава НБУ пояснила, что регулятору постоянно приходится вводить те или иные ограничения по депозитам именно по той причине, что любой депозит действует как счет до востребования, то есть позволяет снимать деньги досрочно.

«Это не мораторий. Вы не можете снять свой депозит до срока, вы можете его не класть на срок. Если вы взяли кредит на год, от вас никто завтра его не потребует назад. Это будут изменения в Гражданский кодекс, и после никто не будет жаловаться на Нацбанк, что он запрещает досрочное расторжение», - добавила Гонтарева.

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