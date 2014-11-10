Председатель НБУ объяснила, почему больше не будет фиксированного курса доллара

"Я близка к увольнению не была. Меня президент предложил на эту должность. Если президент мне предложит уйти с этой должности, я сопротивляться не буду", - подчеркнула Гонтарева.

"Наша страна больше не будет жить по фиксированному курсу (доллара). Сначала был курс прыжками: 1,7, потом 5, потом 8, потом 12. Вся наша прежняя история показала, что это не приводит нашу страну ни к экономическому росту, ни к стабильности финансовой системы. Еще в апреле, когда наша страна подписывала меморандум с МВФ, мы заявили, что курсообразование у нас будет гибкое. Что было потом, вы все знаете - курс достиг 11,70. Курс стал сбалансированным. Дальше мы не собирались искусственно фиксировать курс. Потом начались активные военные действия. И когда в начале сентября ситуация начала развиваться катастрофически и противник начал уничтожать нашу инфраструктуру, мы решили поменять ситуацию. Попытались отпускать курс и искать новую для него равновесную ситуацию", - пояснила Гонтарева.

Председатель НБУ хвастается, что после этого вместо прогнозируемых 5% падение ВВП составило 3,5%.

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"Дальше - даже в зоне АТО начала работать промышленность. Наши экспортеры уже начинают работать даже в этой зоне. Это и Енакиевский метзавод и "Донецксталь". Более того, все наши крупнейшие метзаводы увеличили свою продукцию", - уточнила Гонтарева.

«Я бы не закладывала курс выше, чем 12,95», - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос о том, какой курс является оптимальным при расчете госбюджета на следующий год по оценкам Национального банка.

Кроме того, Гонтарева хочет, чтобы законодательно закрепили норму, которая запрещает досрочно снимать срочные депозиты. Таким образом, надеется укрепить банковскую систему.

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"Первая задача, которая стоит перед НБУ, - мы расчищаем банковскую систему. Людям все равно, что мы делаем. А вот расчисткой мы занимаемся уже сегодня. Мы убираем банки, которые занимаются "отмыванием". Вывели с рынка 26 банков, которые были неплатежеспособными", - подчеркнула Гонтарева.

Она также отметила, что существует так называемый "план Ч" на случай начала масштабных военных действий, но не захотела его обсуждать.