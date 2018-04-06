Кабмин хочет сократить госдолг до 60% ВВП к 2020 году – Данилюк

Госдолг Украины сократился с 81% ВВП в 2016 до 72% в 2017 году.

Правительство планирует сократить уровень государственного и гарантированного государством долга Украины до 60% ВВП к 2020 году с 72% в настоящее время.

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Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая в Верховной Раде Украины.

"Мы планируем сократить уровень долга до около 60% до 2020 года", - сказал министр.

При этом он призвал депутатов также придерживаться политики снижения уровня госдолга. "Когда речь идет о принятии закона о внедрении среднесрочного бюджетного планирования уже не в пилотном режиме, а как базы на следующие годы, я прошу парламент поддержать, потому что именно такими документами мы сможем усилить стабильность финансовой системы и выйти из долговой ямы", - добавил министр.

Данилюк напомнил, что госдолг Украины снизился с 81% ВВП в 2016 до 71,8% в 2017 году. "Это является результатом последовательной политики правительства относительно усиления стабильности финансовой системы и снижения долговой нагрузки", - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос на 7,5% - до 76,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, на 11%, до 2,1 триллиона - в гривневом эквиваленте.