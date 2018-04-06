НБУ продолжает запасаться валютой: купил у банков еще $50 миллионов

Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 62,7 миллиона долларов.

Национальный банк Украины на объявленном сегодня валютном аукционе купил у банков 50,7 миллиона долларов.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, как будут спасать гривню

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,0477 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах - 62,7 миллиона долларов.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к 11:00 установились на уровне 26,03/26,06 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на аукционе 5 апреля купил у банков 50 миллионов долларов, при этом общий объем принятых заявок на участие в торгах превысил объем аукциона более чем в два раза.

В январе-марте НБУ пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 757 миллионов долларов.