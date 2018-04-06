НБУ продолжает запасаться валютой: купил у банков еще $50 миллионов
Национальный банк Украины на объявленном сегодня валютном аукционе купил у банков 50,7 миллиона долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,0477 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах - 62,7 миллиона долларов.
По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к 11:00 установились на уровне 26,03/26,06 гривни/доллар.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк на аукционе 5 апреля купил у банков 50 миллионов долларов, при этом общий объем принятых заявок на участие в торгах превысил объем аукциона более чем в два раза.
В январе-марте НБУ пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 757 миллионов долларов.