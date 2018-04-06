Фонд гарантирования завершил ликвидацию двух банков
12:35, 06 апреля 2018Финансы
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Ликвидаторы банков "Таврика" и "Эрде Банк" подали документы для госрегистрации прекращения деятельности финучреждений.
Фонд гарантирования завершил ликвидацию банков "Таврика" и "Эрде Банк" / фото УНИАН
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банков "Таврика" и "Эрде Банк", которую проводил с 2013 года.
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Как сообщается на сайте фонда, ликвидаторы подали документы для государственной регистрации прекращения деятельности этих финучреждений как юридических лиц и составили ликвидационные балансы.
В то же время, фонд продолжит обработку корреспонденции клиентов этих банков до дня внесения соответствующей записи о ликвидации финучреждений в госреестр.
Справка УНИАН. Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Таврика", созданного в 1991 году, в марте 2013 года.
Ликвидацию "Эрде Банка" фонд начал в январе 2013 года.
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