Фонд гарантирования завершил ликвидацию двух банков

Ликвидаторы банков "Таврика" и "Эрде Банк" подали документы для госрегистрации прекращения деятельности финучреждений.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банков "Таврика" и "Эрде Банк", которую проводил с 2013 года.

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Как сообщается на сайте фонда, ликвидаторы подали документы для государственной регистрации прекращения деятельности этих финучреждений как юридических лиц и составили ликвидационные балансы.

В то же время, фонд продолжит обработку корреспонденции клиентов этих банков до дня внесения соответствующей записи о ликвидации финучреждений в госреестр.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Таврика", созданного в 1991 году, в марте 2013 года.

Ликвидацию "Эрде Банка" фонд начал в январе 2013 года.