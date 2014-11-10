В НБУ заявили, что бюджет на 2015 год рассчитают по "оптимальному" курсу - 12,95 грн/$

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире канала «1+1».

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«Я бы не закладывала курс выше, чем 12,95», - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос о том, какой курс является оптимальным при расчете госбюджета на следующий год по оценкам Национального банка.

Ранее УНИАН сообщал, что в пятницу, 7 ноября, Нацбанк продавал доллары по 14,52 грн.

Напомним, по информации Министерства финансов, правительство заложило в проект госбюджета на 2015 год среднегодовой курс гривни на уровне 12,9 грн/долл., который может быть пересмотрен в зависимости от ситуации в стране.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что наиболее приемлемым для украинской экономики курсом является 12 грн за доллар.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 7 ноября установил курс гривни к доллару на уровне 14,47066 грн/долл., что является новым историческим минимальным его значением. Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 81,10%, почти на 6,5 грн, или в 1,8 раза.

Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно эскалации конфликта на востоке Украины.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала еще два раза: в 1998 году - почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.