НБУ намерен ограничить наличные рассчеты одной тысячей евро

Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в эфире канала «1+1».

«Что мы первое будем делать, и такой законопроект в парламенте уже есть. Действительно, чтобы у нас наличные расчеты не были больше, чем 1 тысяча евро», - сказала Гонтарева.

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«Это сбалансирует банковскую систему, и Национальном банку не придется закручивать гайки административными методами. Есть огромное сопротивление реформам в нашей стране. У нас никто не понимает, что в Европе ты не можешь заплатить наличными больше тысячи евро. Если мы идем в Европу, надо перестать декларировать ценности, а вводить реальные европейские правила», - резюмировала глава НБУ.

Ранее УНИАН также сообщал, что Нацбанк хочет запретить досрочное снятие депозитов.