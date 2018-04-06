Украинцы требуют от эстонского центробанка опровержения распространенной негативной информации

26 марта Европейским центробанком было принято решение об отзыве лицензии Versobank AS.

Украинские акционеры Versobank AS Вадим Ермолаев и Станислав Виленский требуют от Центробанка Эстонии официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии их банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

Об этом идет речь в их открытом письме, текст которого приводит «Закон и Бизнес».

26 марта Европейским центробанком было принято решение об отзыве лицензии Versobank AS. При этом на сайте регулятора был опубликован комментарий заместителя председателя эстонского центробанка Мадиса Мюллера о связи этого решения с несоблюдением банком законодательства в сфере борьбы с отмыванием денежных средств.

«Данные высказывания вызывают у нас, акционеров банка, справедливое возмущение», - отмечают Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, а также приводят свою аргументацию.

«На протяжении шести лет работы на банковском рынке Эстонии мы с уважением и пониманием относились к решениям регулятора и его усилиям по очищению рынка от сомнительных операций. Когда проведенные в 2015 году проверки Versobank AS выявили уязвимости в процедурах контроля, акционеры банка приложили максимум усилий по устранению имеющихся недочетов. Мы заменили топ-менеджеров банка и офицеров, ответственных за борьбу с отмыванием денежных средств; мы добились улучшения внутренних процедур и ужесточения критериев оценки операций клиентов. Мы сознательно пошли на прекращение работы со многими клиентами, не готовыми к жестким стандартам контроля их операций.

Вместо того, чтобы поощрить эти меры, эстонский регулятор голословно обвинил банк в несоблюдении законодательства о борьбе с отмыванием денег по итогам проверок трехлетней давности, не приведя ни одного конкретного и свежего примера.

Еще одним поводом для недовольства со слов г-на Мюллера стал большой процент клиентов-нерезидентов и вкладов этих нерезидентов в структуре пассивов банка. При этом представитель регулятора сам признал, что это особенность многих банков Европы,

работающих на маленьких рынках, но не объяснил почему был наказан только Versobank. Также он забыл упомянуть что статьей 63 Договора о Европейском союзе гарантировано право на свободное размещение капитала, которое позволяет нерезидентам свободно проводить операции в европейских банках.

«Закрытие Versobank является сигналом того, что в эстонской банковской системе нет места отмыванию денежных средств», — говорится в сообщении Центробанка Эстонии. Но на самом деле это ясный сигнал того, что любой инвестор может стать жертвой непредсказуемого произвола властей Эстонии, независимо от его усилий по соблюдению национального законодательства и вклада в развитие национальной экономики и культуры.

Нам не хотелось бы думать, что ликвидация Версобанка является примером избирательного применения закона только потому что мы, собственники банка - украинцы. Ведь другие европейские банки с похожей структурой активов и значительно более слабым контролем продолжают работать».

В связи с этим, Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств».

В случае, если такое опровержение не будет опубликовано в ближайшее время, акционеры банка обещают защищать свое доброе имя способами, предусмотренными законом.