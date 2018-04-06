Гривня перед праздниками укрепилась еще на пару копеек

13:55, 06 апреля 2018
Финансы
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По сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 2 копейки / фото УНИАН

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов, гривня укрепилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,80/31,84 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4493/0,4502 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,0301 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 442 сделки на сумму 324,86 млн долл.

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